Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области готовят в Вознесенске после пересмотра стоимости вывоза и захоронения бытовых отходов, соответствующий проект уже обнародовали местные власти, сообщает Politeka.

Запуск обновленных начислений ожидается после завершения процедуры согласования. Предварительно новые цены могут начать действовать с 1 июня 2026 года.

Коммунальное предприятие, занимающееся санитарной очисткой города, объясняет необходимость пересмотра резким увеличением затрат. Среди главных причин называют удорожание горючего, электроэнергии, технического обслуживания спецтехники, а также рост минимальной зарплаты и налоговой нагрузки.

По предварительным оценкам, корректировка может составить около 55%. В предприятии отмечают, что действующая финансовая модель больше не покрывает фактические затраты, из-за чего система работает с убытками.

Для жителей общины прогнозируют ежемесячные начисления в пределах от 88,25 до 111,50 грн. с одного человека. Для бюджетных учреждений планируется установить тариф 410,54 грн за кубометр, а для других категорий потребителей — 522,57 грн. Отдельно захоронение мусора может стоить 80,70 грн.

Городской совет также предложил жителям приобщиться к обсуждению проекта. В течение семи дней жители могут подать свои замечания и предложения по поводу будущих изменений.

Специалисты обращают внимание, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую тенденцию в сфере ЖКХ, где предприятия по всей стране вынуждены пересматривать расчеты из-за увеличения себестоимости сервисов.

Окончательное решение о новых суммах будет принято после завершения общественного обсуждения и анализа всех представленных предложений.

