Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области продолжает предоставляться благодаря частным инициативам, коммунальным объектам и временным пунктам размещения, сообщает Politeka.

В регионе для внутри перемещенных лиц доступны различные варианты проживания: комнаты в частных домах, места в общежитиях, модульных городках и шелтерах. Формат зависит от конкретного адреса, договоренности с владельцами или администрациями учреждений.

В Вольнянском районе , в селе Вольнокурьяновское, предлагают отдельную комнату для женщины, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Объект расположен примерно в 30 километрах от Запорожья. В помещении есть интернет, генератор, бытовая техника и печное отопление, однако часть удобств вынесена во двор. От жительницы ожидают участия в хозяйственных делах и соблюдения установленных правил.

В самом городе продолжает действовать система расселения для переселенцев. На начало 2026 доступными остаются более тысячи мест в коммунальных заведениях, благотворительных центрах, общежитиях и модульных комплексах.

Эксперты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области формируется не только через государственные программы, но и благодаря участию местных жителей, оказывающих помощь людям, потерявшим дома из-за войны.

Для оформления поселения необходимо обратиться в соответствующие учреждения и подготовить базовый пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку переселенца. После согласования условий заключается договор с возможностью дальнейшего продления проживания.

Специалисты советуют заранее уточнять бытовые условия, правила пребывания и возможные расходы во избежание недоразумений при заселении.

