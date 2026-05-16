Доплаты для пенсионеров в Запорожской области в 2026 году предусматривают отдельную ежемесячную надбавку для граждан от 80 лет, размер которой может превышать тысячу гривен, сообщает Politeka.
Речь идет о специальной социальной выплате, которую начисляют людям, отвечающим нескольким установленным критериям. Сумма пособия составляет 1038 гривен в месяц.
В Пенсионном фонде объясняют: основным условием является проживание человека в одиночестве. Также учитывается отсутствие трудоспособных родственников, которые должны обеспечивать уход или материальную поддержку.
Отдельным требованием остается потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого пенсионер должен пройти медицинское освидетельствование у семейного врача. После этого документы передают на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии.
Размер надбавки определяют на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а выплата равняется 40% от указанной суммы.
Для оформления помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. В пакет документов добавляется паспорт, идентификационный код и медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.
В случае отсутствия такого подтверждения, средства не начисляются даже после достижения соответствующего возраста. Поэтому решение зависит не только от лет, но и от состояния здоровья человека.
В итоге Доплаты для пенсионеров в Запорожской области остаются адресным видом социальной поддержки для граждан, нуждающихся в дополнительной помощи и уходе.
Специалисты добавляют, что механизм начисления таких выплат может пересматриваться в зависимости от изменений в социальной политике и бюджетных возможностей государства.
