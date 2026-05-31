Запланированы графики отключения света в Запорожье на неделю с 1 по 7 июня вводятся в связи с проведением комплекса технических и профилактических работ. Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для поддержки стабильной работы электросетей, обновления изношенных элементов инфраструктуры и повышения надежности энергоснабжения в городе.

01.06.2026 года с 09:00 до 17:00 часов из-за планового ремонта электрооборудования временно прекращается электроснабжение по ряду адресов:

Алмазна: 32

Базарна (Анголенка): 13, 13а, 15, 20а, 22

Благовищенська (Иллича): 28, 28-30, 30, 30(1и2эт), 34, 41, 41а, 49

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 73-89

Гоголя: 32, 32а, 37, 37а, 39

Дмытра Донцова (Гагарина): 30А

Запорижбудивська: 10, 2, 4, 6, 8

Исторычна: 33А, 35, 35А, 37

Лукашевыча зем.ликаря (Октябрьская): 8

Мырослава Сымчыча (Лизы Чайкинои): 1

Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Олександривська: 2, 6

Перемогы: 90, 96, 92, 92А

Поштова: 161, 161а

02.06.2026 года с 09:00 до 16:00 запланированы длительные обесточивания на большом количестве улиц. Временно без электроэнергии остаются отдельные дома на улицах:

Черкаська: 19, 21

Штурмова: 1, 3, 4–6а

пров. Черкаськый: 7–17, 12

03.06.2026 года с 13:00 до 17:00 часов проводится плановый ремонт электрооборудования, из-за чего свет будет отсутствовать по отдельным адресам. Временные ограничения касаются улиц:

Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105

Курганна: 1–15, 2–22

Олександривська: 3–15, 4–8

Панаса Мырного: 2а–6а, 85–93

Прогресывна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105

04.06.2026 года с 09:00 до 16:00 дополнительные графики отключений охватывают еще ряд улиц. Среди них:

Абрагама Коопа (Истомина): 18, 20–36, 40–62, 45-47, 48, 50, 60

Алуштынська (Зелена): 3

Розенталь: 7а

пров. Гималайськый (Крутый): 1–5, 2–8

пров. Прохолодный: 3–11, 2–24.

