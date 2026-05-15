Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на фоне неравномерной ценовой динамики в базовых категориях продовольственных товаров, где за последний месяц заметно выросли показатели в молочном сегменте и бакалеи, передает Politeka.

Самые ощутимые изменения наблюдаются в сметане. Продукт «Простонаше» 20% жирности (340 г) в настоящее время стоит в среднем 71 гривну, тогда как в апреле его цена держалась около уровня 63 гривен. В розничных сетях разница в зависимости от магазина достигает более 10 гривен, что свидетельствует о нестабильности поставок и разных наценках ритейла.

В сегменте круп также зафиксирован существенный рост. Гречка подорожала до 81,80 гривны за килограмм против примерно 69 гривен месяцем раньше. В отдельных торговых точках стоимость приближается к 100 грн., что формирует дополнительное давление на потребительскую корзину домохозяйств.

Дополнительное внимание аналитиков привлекает сегмент молочных сливок. «Простонаше» 10% (200 мл) сейчас стоит в среднем 40,14 гривны. Колебания за месяц остаются незначительными, однако общий тренд демонстрирует постепенный рост себестоимости производства.

Экономические факторы, влияющие на рынок, остаются комплексными. Среди основных причин – повышение затрат на логистику, энергоресурсы, упаковку и закупку сырья. Дополнительно, на формирование цен влияют сезонные колебания спроса и неравномерность поставок между регионами.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Запорожье является частью общенационального процесса, где постепенное повышение стоимости охватывает сразу несколько базовых групп товаров, формируя длительную инфляционную тенденцию.

По прогнозам рынка, в ближайшие месяцы возможно частичное выравнивание цен при увеличении предложения от внутренних производителей, однако быстрого снижения стоимости ключевых продуктов эксперты не ожидают.

