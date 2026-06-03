Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области отражает общую тенденцию, которая наблюдается во многих общинах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области стало одной из главных тем для жителей Костополя при принятии нового решения о стоимости вывоза бытовых отходов, сообщает Politeka.

Соответствующие изменения утвердил исполнительный комитет городского совета из-за роста расходов в жилищно-коммунальной сфере.

В общине произвели обновление экономических расчетов, учитывая увеличение стоимости горючего, ремонтных работ, запасных частей для спецтехники и ее обслуживания. Именно эти факторы оказали существенное влияние на себестоимость предоставления услуги.

После просмотра расценок для жителей установили оплату на уровне 338,79 грн за кубометр отходов. Для сравнения, ранее действовал показатель 239,67 грн. Таким образом, нагрузка на семейные бюджеты заметно выросла.

Для предпринимателей и других категорий пользователей действует отдельный тариф – 370,03 гривны за аналогичный объем. Конечная сумма в платежных документах будет зависеть от количества зарегистрированных лиц, а также типа жилья.

В городском совете отмечают, что предварительные расчеты уже не соответствовали реальным расходам. Последняя подобная корректировка проводилась еще в прошлом году, однако за это время значительно изменились экономические условия работы коммунальной сферы.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области отражает общую тенденцию, которая наблюдается во многих общинах. На формирование стоимости влияют инфляционные процессы, более дорогая логистика и увеличение затрат на содержание необходимой инфраструктуры.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая ситуация будет зависеть от динамики цен на энергоносители, топливо и финансовые возможности местных бюджетов. Если расходы продолжат расти, органы самоуправления могут вернуться к вопросу о пересмотре расценок в будущем.

Теперь новые начисления уже вступили в силу и будут непосредственно влиять на ежемесячные расходы жителей общины.

Источник: 24 Ровно

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