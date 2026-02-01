Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области начало действовать с января 2026, сообщает Politeka.
С начала 2026 года жители Ровенской области получают платежки с обновленными суммами за водоснабжение и водоотвод. Новые расчеты обнародовало коммунальное предприятие "Костопольводоканал" после утверждения городским советом.
Согласно решению стоимость одного кубометра воды установили на уровне 38,14 гривны. Услуги водоотвода стоят 42,10 грн с учетом НДС. Именно эти показатели применяются при начислениях с начала года.
В администрации предприятия объясняют, что корректировка цен обусловлена удорожанием электроэнергии, ростом затрат на обслуживание сетей, материалами и оплатой труда. Для бесперебойной работы системы дополнительно завлекают автономные резервные установки на случай отключений.
Также специалисты обращают внимание на проблемы незаконных подключений, отсутствия индивидуальных счетчиков и роста потребления, что создает дополнительное давление на инфраструктуру и финансовый баланс. Именно поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области сравнивали с показателями соседних общин для большей прозрачности.
Жителям советуют заранее планировать оплату, регулярно передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Это поможет избежать долгов, непредвиденных расходов и обеспечит стабильную работу водоснабжения в долгосрочной перспективе.
В случае дополнительных изменений или корректировок, информацию обещают публиковать на официальных ресурсах общины.
Последние новости Украины:
Также Politeka писала, подорожание проезда в Ровно: обновленные тарифы уже действуют в городе, все подробности
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на свет в Ровенской области: важное объявление