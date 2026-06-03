Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області відображає загальну тенденцію, яка спостерігається в багатьох громадах країни.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області стало однією з головних тем для мешканців Костополя після ухвалення нового рішення щодо вартості вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни затвердив виконавчий комітет міської ради через зростання витрат у житлово-комунальній сфері.

У громаді провели оновлення економічних розрахунків, врахувавши збільшення вартості пального, ремонтних робіт, запасних частин для спецтехніки та її обслуговування. Саме ці чинники суттєво вплинули на собівартість надання послуги.

Після перегляду розцінок для жителів встановили оплату на рівні 338,79 гривні за кубометр відходів. Для порівняння, раніше діяв показник 239,67 гривні. Таким чином, навантаження на сімейні бюджети помітно зросло.

Для підприємців та інших категорій користувачів діє окремий тариф — 370,03 гривні за аналогічний обсяг. Кінцева сума у платіжних документах залежатиме від кількості зареєстрованих осіб, а також типу помешкання.

У міській раді наголошують, що попередні розрахунки вже не відповідали реальним витратам. Востаннє подібне коригування проводили ще минулого року, однак за цей час значно змінилися економічні умови роботи комунальної сфери.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області відображає загальну тенденцію, яка спостерігається в багатьох громадах країни. На формування вартості впливають інфляційні процеси, дорожча логістика та збільшення витрат на утримання необхідної інфраструктури.

Експерти прогнозують, що подальша ситуація залежатиме від динаміки цін на енергоносії, паливо та фінансових можливостей місцевих бюджетів. Якщо витрати продовжать зростати, органи самоврядування можуть повернутися до питання перегляду розцінок у майбутньому.

Наразі нові нарахування вже набули чинності та безпосередньо впливатимуть на щомісячні витрати мешканців громади.

Джерело: 24 Рівне

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