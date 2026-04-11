Подорожание проезда в Ровенской области - обеспечить стабильную работу общественного транспорта и экономически обоснованное функционирование пассажирских перевозок.

Подорожание проезда в Ровенской области произошло в Сарнах, где установили новый тариф на перевозку пассажиров в городских автобусах, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Сарненского городского совета.

Согласно документу стоимость одной поездки составит 20 гривен. Тариф применяется к перевозчикам, осуществляющим обслуживание автобусных маршрутов общего пользования на основании заключенных договоров.

Решение вступает в силу на следующий день после его официального обнародования на сайте городского совета. Одновременно утрачивается предыдущий нормативный акт от 30 апреля 2025 года, который регулировал стоимость перевозок в городе.

В горсовете отмечают, что пересмотр цены обусловлен ростом расходов перевозчиков, в частности, подорожанием горючего и запасных частей. Расчеты производились в соответствии с государственной методикой формирования тарифов.

Контроль за исполнением решения возложен на первого заместителя городского головы Ивана Назарца. Документ подписал мэр Руслан Серпенинов.

Кроме того, в Ровенской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг.

Жителям рекомендуют заранее планировать расходы и учитывать изменения в тарифах, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для семейного бюджета.

Отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вынужденный шаг.

