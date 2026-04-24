Новый график движения поездов в Ровенской области предусматривает дополнительные остановки и корректировку времени курсирования отдельных рейсов.

Новый график движения поездов в Ровенской области появился в рамках общегосударственных изменений из-за плановых ремонтных работ и обращений пассажиров, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Ровенской области проинформировали в официальном Телеграмм-канале

Корректировка коснулась многих направлений в стране. С 24 апреля изменилось расписание №6047 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр. Он начал отправляться в 20:34 и прибывать в 21:39 вместо предыдущего 20:46 и 21:46.

С 25 апреля другое время отправления получит №6031 Киев-Пассажирский – Фастов. Согласно обновлению, рейс будет отправляться в 20:47 и прибывать в 22:15 вместо 20:28 и 22:05.

Также 1 мая временно изменится расписание пассажирского состава №6205 Раздельная-1 – Одесса-Главная. Для него определили отправление в 18:21 и прибытие в 21:01 вместо 18:08 и 19:48.

Для жителей Ровенской области главным изменением станет дополнительная остановка в Радивилове для регионального состава №804/803 Ровно – Львов – Ровно.

Поэтому новый график движения поездов особенно важно учитывать пассажирам, которые пользуются этим маршрутом регулярно.

С 5 мая пассажирский состав будет останавливаться в направлении Львова в 09:02-09:04, а в направлении Ровно в 17:55-17:56. Позже расписание снова скорректируют.

Уже с 28 мая по направлению Львова остановка запланирована на 08:24-08:25, а по направлению Ровно на 17:54-17:56.

Отдельно сообщили и об изменениях на Волыни. Из-за временного прекращения эксплуатации участка с 1 мая из расписания выводят №6311 и №6315 Ковель – Вижва, а также №6314 Выжва – Ковель. Кроме того, со 2 мая не будет курсировать №6310 Вижва – Ковель.

