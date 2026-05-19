Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вызвало активное обсуждение жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области явилось основанием для пересмотра стоимости вывоза бытовых отходов в Костополе после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Изменения объясняют ростом затрат в сфере обслуживания. Среди главных факторов называют подорожание дизельного горючего, ремонт спецтехники, закупку запчастей и техническое обслуживание оборудования.

После обновления расчетов тариф на обработку одного кубометра мусора для населения установлен на уровне 338,79 гривны. Ранее показатель составил 239,67 гривны, что свидетельствует о существенной корректировке стоимости услуг.

Для предприятий и других категорий потребителей установлен другой уровень оплаты – 370,03 гривны за аналогичный объем. Начисление для домохозяйств формируется в зависимости от количества зарегистрированных лиц и типа жилья.

В городской администрации отмечают, что предварительный пересмотр расценок производился еще в прошлом году. С этого времени себестоимость работ возросла, поэтому старые тарифы потеряли соответствие реальным затратам предприятия.

Специалисты жилищно-коммунального сектора добавляют, что подобная тенденция фиксируется и в других регионах страны из-за удорожания ресурсов и логистического обеспечения.

Дальнейшие изменения стоимости услуг будут зависеть от цен на топливо, уровня инфляции и расходов на содержание коммунальной инфраструктуры.

