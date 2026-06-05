Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области и других социально уязвимых категорий населения продолжает оказываться в рамках новой масштабной благотворительной инициативы Консорциум LINK, сообщает Politeka.

Этот масштабный социальный проект направлен на оказание всесторонней поддержки гражданам, нуждающимся в дополнительной защите от государства и благотворителей.

Для общин, находящихся в 20 километрах от линии боевых действий, действуют упрощенные критерии доступа или отдельные специальные условия участия.

Подать заявку на участие в гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области могут граждане, официально отвечающие хотя бы одному из определенных критериев уязвимости.

К этой программе привлечены внутренне перемещенные лица и люди с инвалидностью. Поддержка рассчитана на многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также на одиноких родителей или официальных опекунов.

Отдельной категорией являются владельцы домохозяйств, чье жилье получило повреждения вследствие обстрелов или боевых действий. В рамках инициативы приоритет предоставляется территориям, потерпевшим наибольшие разрушения из-за войны войны.

Сейчас гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области чрезвычайно актуальна для жителей Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов.

Благотворительная программа разработана по нескольким основным направлениям для обеспечения разных потребностей граждан.

Люди могут получить продуктовые наборы долгосрочного хранения и комплекты базовых вещей первой необходимости.

Источник: Angels of Salvation.

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