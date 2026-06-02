Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает оказание поддержки гражданам, принадлежащим к определенным категориям уязвимости и нуждающимся в дополнительной социальной защите, сообщает Politeka.

В регионе стартует инициатива, направленная на обеспечение базовых потребностей населения в сложных жизненных обстоятельствах.

Организаторы отмечают, что для населенных пунктов, расположенных в зоне до 20 км от линии боевых действий, действуют отдельные условия участия.

Это так называемые упрощенные критерии доступа к гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области.

К участию в программе могут приобщаться лица, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев.

Отдельное внимание в рамках программы уделено территориям нашего региона, наиболее пострадавшим от последствий войны. И

речь идет, в частности, о Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах, где потребность в социальной поддержки остается повышенной.

Программа предусматривает несколько направлений помощи, поэтому гуманитарная поддержка для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя наборы базовых вещей первой необходимости и гигиенические комплекты.

В частности, предусмотрено предоставление специализированных наборов для маломобильных лиц, а также продуктовых наборов, направленных на обеспечение минимальных потребностей домохозяйств.

Среди категорий, имеющих право на помощь, есть люди в возрасте от 60 лет, люди с инвалидностью, многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, одинокие родители или официальные опекуны.

Также в перечень включены внутренне перемещенные лица, а также домохозяйства, жилье которых получило повреждения в результате боевых действий или обстрелов.

Источник: Angels of Salvation.

