Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області та інших соціально вразливих категорій населення продовжує надаватися у межах нової масштабної благодійної ініціативи Консорціум LINK, повідомляє Politeka.

Цей масштабний соціальний проєкт спрямований на надання всебічної підтримки громадянам, які потребують додаткового захисту від держави та благодійників.

Для громад, які знаходяться на відстані до 20 кілометрів від лінії бойових дій, діють спрощені критерії доступу або окремі спеціальні умови участі.

Подати заявку на участь у гуманітарній допомозі для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть громадяни, які офіційно відповідають хоча б одному з визначених критеріїв вразливості.

До цієї програми залучені внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Підтримка розрахована на багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, а також на одиноких батьків чи офіційних опікунів.

Окремою категорією є власники домогосподарств, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів або бойових дій. У межах ініціативи пріоритет надається територіям, які зазнали найбільших руйнувань через війну.

Наразі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області є надзвичайно актуальною для мешканців Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районов.

Благодійна програма розроблена за кількома основними напрямами для забезпечення різних потреб громадян.

Люди можуть отримати продуктові набори тривалого зберігання та комплекти базових речей першої необхідності.

Джерело: Angels of Salvation.

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