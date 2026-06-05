Подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть всеобщего пересмотра экономических условий работы общественного транспорта.

Подорожание проезда в Сумах может произойти в ближайшее время, ведь в городе обнародован проект распоряжения военной администрации по обновлению стоимости пассажирских перевозок, передает Politeka.

Документ предусматривает пересмотр существующих тарифов для городских и пригородных маршрутов. Согласно предложению, поездка в пределах Сум может стоить 20 гривен вместо нынешних 15. В село Песчаное планируют установить цену 28 гривен.

Причинами возможных изменений называют рост издержек перевозчиков. Среди ключевых факторов – подорожание горючего, запасных частей, ремонтных работ, а также повышение минимальной заработной платы. Дополнительно влияют затраты, связанные с военным положением и последствиями обстрелов инфраструктуры.

В этом контексте подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть общего пересмотра экономических условий работы общественного транспорта.

В настоящее время проект находится на этапе обсуждения, окончательное решение должно быть принято после согласования всех процедурных этапов.

Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.

Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.

Пилотный этап должен проверить стабильность работы платформы и поведение пользователей в реальных перевозочных условиях. Собранные данные планируется использовать для возможного расширения проекта на другие городские линии.

Специалисты транспортной сферы отмечают, что цифровой формат может ускорить посадку пассажиров и снизить нагрузку на водителей во время расчетных операций.

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