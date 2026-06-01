Нова система оплати проїзду в Сумах у разі успішного тестування може стати основою для переходу міської мережі перевезень на безготівковий формат.

Нова система оплати проїзду в Сумах стартувала як пілотний проєкт у приватних маршрутках №52, де тестують цифровий безготівковий розрахунок через мобільний сервіс «СмартСіті», передає Politeka.

Запуск ініційовано асоціацією перевізників, яка інтегрувала програмне рішення безпосередньо у салони транспортних засобів.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та поведінку користувачів у реальних умовах перевезень. Зібрані дані планують використати для можливого розширення проєкту на інші міські лінії.

Разом із тим існує обмеження: люди без смартфонів наразі не мають альтернативного способу розрахунку, оскільки класичні валідатори банківських карток у салонах поки не встановлені.

Паралельно міська адміністрація розглядає можливість впровадження аналогічної моделі в комунальному транспорті. Відповідні документи щодо співпраці з КП «Електроавтотранс» перебувають на етапі доопрацювання.

Фахівці транспортної сфери зазначають, що цифровий формат може пришвидшити посадку пасажирів і зменшити навантаження на водіїв під час розрахункових операцій.

Подальший розвиток ініціативи залежатиме від технічної стабільності сервісу та реакції мешканців під час експлуатації пілотного маршруту.

Джерело: cukr

