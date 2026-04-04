Подорожание проезда в Сумах не связано с дефицитом горючего, ведь поставки остаются стабильными, а основным фактором является именно рост его стоимости.

Подорожание проезда в Сумах стало заметной тенденцией последних недель, в том числе на междугородных маршрутах, передает Politeka.

Больше всего изменения почувствовали пассажиры направлений в Киев и Полтаву, где перевозчики уже подняли тарифы.

По словам водителей, основной причиной явился стремительный рост стоимости горючего. Расходы на дизель, смазочные материалы и обслуживание транспорта значительно увеличились, что заставило пересмотреть цены. При этом даже после повышения перевозчики отмечают, что доходы едва возмещают расходы.

Пассажиры также заметили перемены. В частности, проезд по маршруту Сумы-Киев вырос с примерно 700 до 850 гривен. В то же время, спрос существенно не снизился. Люди продолжают выбирать маршрутки из-за скорости и меньшей зависимости от задержек во время воздушных тревог, влияющих на движение поездов.

Остальные перевозчики подтверждают аналогичную ситуацию. По направлению Сумы — Полтава тариф подняли примерно на 30 гривен. Водители отмечают, что расходы на одну поездку могут достигать нескольких тысяч гривен только на горючее.

По состоянию на конец марта цены на дизельное горючее на местных заправках колеблются в пределах 82-85 гривен за литр, а бензин А-95 стоит от 68 до 75 гривен. По данным аналитиков, это значительно больше, чем в начале месяца, и тенденция к росту сохраняется.

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание. По их оценкам отсутствие полноценной конкуренции на рынке и высокий уровень цен будут способствовать дальнейшему росту стоимости горючего, что будет непосредственно влиять на тарифы перевозок.

В то же время специалисты отмечают, что подорожание проезда в Сумах не связано с дефицитом горючего, ведь снабжение остается стабильным, а основным фактором является рост его стоимости.

