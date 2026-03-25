Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области обсуждается в городе Ахтырка после предложений по пересмотру стоимости водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.
О намерении изменить расценки сообщили на официальных сайтах городского совета и предприятия, предоставляющего соответствующие услуги.
Инициатором пересмотра выступило ООО «Водоторгприбор». Компания подала в Ахтырский городской совет документы с расчетами новых тарифов для 2026 года.
Согласно представленным материалам, предлагается установить плату за централизованное водоснабжение на уровне 47,63 гривны за кубометр с НДС.
Отдельно дочернее предприятие «Водоочистка» обратилось с предложением пересмотреть тариф на водоотвод. Предлагаемая ставка составляет 60,23 гривны за кубометр с налогом на добавленную стоимость.
Жители могут отправлять замечания или предложения по изменениям. Прием обращений длится семь календарных дней с момента обнародования информации.
Подать заявление можно лично по адресу: город Ахтырка, улица Ярославского, 15 или на электронную почту предприятия. После завершения обсуждения органы рассмотрят предложения и примут окончательное решение.
Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области может быть введено после анализа полученных обращений и согласования расчетов.
В случае утверждения новых тарифов они окажут влияние на ежемесячные расходы домохозяйств, поэтому окончательное решение будут принимать после учета всех предложений жильцов.
Внимательное планирование бюджета и контроль потребления воды помогут семьям избежать непредвиденных финансовых нагрузок.
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: для кого доступна эта программа.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.
