Специалисты отмечают, что своевременное подтверждение помогает избежать риска потери пенсии для жителей Сумской области с 1 апреля.

Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Сумской области может оказаться реальной с 1 апреля 2026 года, если граждане не подтвердят, что не получают выплаты от органов пенсионного обеспечения российской федерации, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

В настоящее время средства поступают на счета, однако это временный режим, который будет действовать только до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров №126 от 3 февраля 2026 г. обязывает пенсионеров, прошедших идентификацию в 2025 году, подтвердить отсутствие выплат от РФ для дальнейшего получения пенсии.

Чтобы сохранить право на выплаты, можно воспользоваться несколькими способами:

Дистанционно – через личный кабинет на портале Пенсионного фонда в разделе «Дистанционное информирование», отметив пункт об отсутствии выплат от РФ. Во время видеосвязи – ответить на вопросы специалиста во время идентификации; информация будет зафиксирована в решении об установлении личности. В сервисном центре — при подаче заявления на назначение, перерасчет или продление пенсии проставить соответствующую отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное подтверждение помогает избежать риска потери пенсии для жителей Сумской области с 1 апреля. До конца года всем пенсионерам нужно пройти очередную физическую идентификацию, чтобы обеспечить непрерывное начисление средств.

Жителям советуют проверять сообщения на портале и показатели личных кабинетов, обновлять данные вовремя и планировать визиты в сервисные центры во избежание перерывов в выплатах.

