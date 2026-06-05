Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як частина загального перегляду економічних умов роботи громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Сумах може відбутися найближчим часом, адже у місті оприлюднено проєкт розпорядження військової адміністрації щодо оновлення вартості пасажирських перевезень, передає Politeka.

Документ передбачає перегляд чинних тарифів для міських і приміських маршрутів. Згідно з пропозицією, поїздка в межах Сум може коштувати 20 гривень замість нинішніх 15. До села Піщане планують встановити ціну 28 гривень.

Причинами можливих змін називають зростання витрат перевізників. Серед ключових факторів — подорожчання пального, запасних частин, ремонтних робіт, а також підвищення мінімальної заробітної плати. Додатково впливають витрати, пов’язані з воєнним станом і наслідками обстрілів інфраструктури.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як частина загального перегляду економічних умов роботи громадського транспорту.

Наразі проєкт перебуває на етапі обговорення, остаточне рішення мають ухвалити після погодження всіх процедурних етапів.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та поведінку користувачів у реальних умовах перевезень. Зібрані дані планують використати для можливого розширення проєкту на інші міські лінії.

Фахівці транспортної сфери зазначають, що цифровий формат може пришвидшити посадку пасажирів і зменшити навантаження на водіїв під час розрахункових операцій.

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