Удорожание проезда в Сумах может произойти в ближайшее время после обнародования проекта решения пересмотра тарифов в частном общественном транспорте, сообщает Politeka.

Документ уже появился на официальных ресурсах городского совета и вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, стоимость одной поездки в большинстве маршрутных автобусов, работающих в обычном режиме, планируется установить на уровне 20 гривен. Новые расценки начнут действовать только после принятия решения в установленном порядке.

Информацию об этом предоставляет Сумской городской совет .

Инициаторами пересмотра стали местные перевозчики, которые обратились в органы самоуправления с просьбой учесть изменения экономических условий. Среди причин называют рост расходов на горючее, техническое обслуживание автопарка, закупку запчастей, ремонтные работы и другие производственные нужды.

Отдельный подход предусмотрен для пригородного маршрута №51 «Песчаное – Проспект Свободы», обслуживаемого ФЛП Сезько А.В. В пределах города поездка также будет стоить 20 гривен, тогда как сообщение с селом Нижнее Песчаное оценивается в 28 гривен в одну сторону.

В горсовете отмечают, что подорожание проезда в Сумах находится на этапе рассмотрения. Окончательное решение будет принято после завершения всех необходимых процедур и анализа поданных предложений.

Специалисты обращают внимание, что пересмотр тарифов проходит во многих общинах страны из-за увеличения эксплуатационных расходов перевозчиков. В то же время, окончательная стоимость должна учитывать как экономическую составляющую, так и доступность транспортных услуг для населения.

