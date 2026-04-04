Новая система оплаты проезда в Ровно предполагает, что льготы остаются, но пользоваться ими теперь можно только по новым правилам.

В Ровно начали внедрять новую систему оплаты проезда, предусматривающую персонализированные электронные карты для пользования льготами, пишет Politeka.net.

Городской совет пересмотрел правила бесплатного проезда, охватив не только перечень льготников, но и механизм их учета.

Исполнительный комитет утвердил решение, определяющее категории лиц, имеющих право на льготы, и перечень документов для оформления электронной карты. Как отмечают в горсовете, речь идет не о расширении льгот, а об упорядочении системы предоставления.

«Эти изменения не касаются расширения льгот, а упорядочивают механизм их предоставления. Мы стремимся, чтобы люди четко понимали, кто имеет право на бесплатный проезд и как его реализовать» , – объяснила директор департамента социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета Елена Петрик.

Главное новшество – переход на персонализированные транспортные карты. Льгота «привязывается» к конкретному лицу, а пользоваться транспортом можно только по е-билету. Подтверждать право на проезд можно как по цифровым, так и бумажным документам. Список справок уточнили: их теперь выдают не только органы соцзащиты, но и Пенсионный фонд.

В обновленном перечне – 31 категория льготников. Среди них – пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, дети из многодетных семей, участники боевых действий, ветераны и семьи погибших или пропавших без вести военных. Также сохраняется право на бесплатный проезд для сопровождающих.

Для внутренне перемещенных лиц льгота действует только для тех, кто состоит на учете в Ровенской общине. Для получения транспортной карты необходимо обращаться в департамент социальной и ветеранской политики горсовета.

Отдельно урегулировали ситуацию для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Раньше они могли не иметь права на льготный проезд, если были зарегистрированы вне Ровно. Теперь ограничение отменено, чтобы все дети общины могли воспользоваться льготой, независимо от формальной регистрации.

Все эти шаги готовы к запуску электронного билета. «Обновление перечня категорий – ключевой этап для внедрения персонализированных транспортных карт», – добавляет Елена Петрик. Новые правила позволят сделать систему понятной, четкой и контролируемой, при этом льготы сохраняются.

