На этом фоне подорожание проезда в Ровенской области заставляет пассажиров искать альтернативу.

Подорожание проезда в Ровенской области зафиксировано на одном из самых загруженных пригородных направлений, передает Politeka.

Речь идет о направлении между Ровным и Здолбуновом.

С 21 марта в автобусах этого сообщения появились объявления о новых тарифах. Маршрут обеспечивает ежедневный доезд работников и студентов, поэтому перемены сразу почувствовали постоянные пассажиры.

Согласно обновленным расценкам, стоимость поездки составляет: Ровно — Здолбунов — 50 грн, Здолбунов-2 — 40 грн, Квасилова — 30 грн. В других отрезках цены колеблются от 20 до 50 грн в зависимости от дистанции. Проезд в пределах городов - 20 грн.

Для тех, кто пользуется транспортом каждый день, расходы выросли заметно. По подсчетам пассажиров, ежемесячные расходы на дорогу теперь значительно больше, чем раньше.

Перевозчики объясняют изменения экономическими причинами. Среди ключевых факторов – рост стоимости горючего, подорожание запчастей, а также необходимость повышения зарплат водителям.

В профильном управлении облгосадминистрации подтверждают сложную ситуацию. По словам начальника инфраструктурного направления Федора Мисюры, цена дизельного горючего за последние недели существенно выросла, что влияет на стабильность перевозок. Он отметил, что без просмотра тарифов часть рейсов могла бы исчезнуть.

В то же время чиновник добавил, что в случае снижения стоимости горючего возможен возврат к предыдущим расценкам, однако таких предпосылок пока не наблюдается.

На этом фоне удорожание проезда в Ровенской области заставляет пассажиров искать альтернативу. Железнодорожное сообщение остается более дешевым вариантом, однако из-за расписания и расположения станций подходит не всем.

Ситуация остается открытой, а дальнейшая динамика тарифов будет зависеть от цен на ресурсы и экономической ситуации.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие важные изменения введены.