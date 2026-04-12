Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье изменилась после принятия постановления Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Нововведения предполагают расширение периодов выплат и новые условия для семей с детьми и пенсионеров.

Документ корректирует предварительный порядок предоставления соцпомощи переселенцам, утвержденный постановлением №332. Количество периодов выплаты увеличили с четырех до пяти шестимесячных. Это позволяет получать поддержку подольше, обеспечивая стабильность семейных доходов.

Семьи с детьми смогут получать помощь даже при наличии доходов родителей, если они отвечают критериям имущественного положения и фактического проживания. Выплата на детей начисляется задним числом с 1 февраля для заявлений, поданных до 1 мая 2026 года. Позднее обращение обеспечивает начало пособия с месяца представления.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье также охватывает пенсионеров и нетрудоспособных членов семей. Те, кому раньше прекращали выплаты из-за превышения среднемесячного дохода, могут повторно подать документы, учитывая новый прожиточный минимум — 10 380 гривен на человека.

Для получения поддержки переселенцам следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Это возможно лично, через уполномоченное лицо, ЦНАП, по почте или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда с квалифицированной электронной подписью.

Новое постановление должно обеспечить своевременное поступление средств и повысить доступность социальной поддержки для наиболее уязвимых групп населения.

