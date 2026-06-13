Подорожание продуктов в Запорожье рассматривается как часть более широкой тенденции.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на фоне постепенного роста стоимости хлебобулочной продукции в Украине, где в ближайшие три месяца цены могут прибавить до 6%, сообщают экономические обозреватели, передает Politeka.

По оценкам специалистов, ежемесячная динамика повышения может составить около 2%. Производители стараются избегать резких ценовых скачков, однако сдерживать себестоимость становится все сложнее из-за совокупности затратных факторов.

Среди ключевых причин называют удорожание транспортировки, энергетических ресурсов, минеральных удобрений и других составляющих производственного процесса. Дополнительное давление создает общая экономическая ситуация, связанная с длительным периодом военного положения.

Эксперты рынка отмечают, что обработка земельных площадей стала значительно дороже - ориентировочно на 35-40% по сравнению с предыдущими периодами. При этом урожайность во многих регионах не изменилась, что не позволяет компенсировать рост затрат за счет объемов производства.

В результате производители постепенно закладывают дополнительные затраты в конечную цену товаров. Это касается не только хлеба, но и других категорий пищевой продукции.

В этом контексте удорожание продуктов в Запорожье рассматривается как часть более широкой тенденции, где на формирование цен влияют как внутренние экономические условия, так и усложненная логистика поставок.

Аналитики прогнозируют, что под давлением могут оказаться молочные изделия, мясная продукция, овощи борщового набора и отдельные сегменты бакалеи.

Несмотря на относительную стабильность на полках магазинов, расходы бизнеса остаются высокими. Предприятия работают в сложных условиях, сталкиваясь с нехваткой персонала, дорогостоящими кредитными ресурсами и повышенными затратами на перевозку.

Все это формирует постепенный, но устойчивый рост ценового уровня на продовольственном рынке страны.

Источник: obozrevatel

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