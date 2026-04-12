Дефицит продуктов в Запорожье будет влиять на ценовую ситуацию, в частности, в сегменте базовых товаров ежедневного спроса.

Дефицит продуктов в Запорожье усиливается из-за нехватки качественных яблок и ожидаемого роста стоимости хлеба, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют изменение цен на основные продовольственные товары в ближайшее время.

О сокращении предложения сообщил директор аграрного союза Виталий Нигалатий. По его словам, на рынке не хватает яблок, пригодных для длительного хранения и последующей реализации.

Главной причиной стало нарушение сроков сбора урожая. Значительную часть плодов заложили в хранилища перезрелой, что негативно повлияло на их лежкость и сократило период продажи.

Дополнительным фактором явилась производственная политика хозяйств. Часть предприятий не применяла средства для замедления созревания, помогающих сохранить качество фруктов. В результате объемы товарной продукции уменьшаются быстрее, чем ожидалось.

Параллельно дорожает хлеб. По оценке ученой Института аграрной экономики Светланы Черемисиной, в апреле цены могут вырасти на 2–3%. В частности, пшеничный хлеб высшего сорта прогнозируется на уровне 63-64 гривен за килограмм, ржаной – до 54 гривен, батон – до 34 гривен за 500 граммов.

Среди ключевых причин – повышение затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда. Повреждение энергосистемы заставляет производителей использовать альтернативные источники питания, что влияет на себестоимость. Дополнительное давление создает и рост стоимости горючего.

Аналитики отмечают, что производители могут частично компенсировать затраты благодаря продукции с более высокой маржинальностью, чтобы сдержать резкое удорожание социально важных товаров.

