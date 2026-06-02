Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области стала доступна благодаря реализации благотворительной инициативы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», сообщает Politeka.

Эту программу гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области внедряет благотворительная организация Каритас.

Основная цель работы специалистов состоит в проведении ремонтных работ в жилых помещениях, подвергшихся частичным разрушениям.

Как указано на официальном сайте организации, проект направлен на ликвидацию наиболее критичных повреждений в жилом секторе.

Благотворители помогают заменить выбитые окна и двери, отремонтировать крыши и восстановить потолочные конструкции.

Дополнительно предусмотрено локальное восстановление поврежденных электросетей и систем водоснабжения.

Отдельным важным направлением является улучшение жилищных условий для внутренне перемещенных лиц, потерявших свои дома из-за войны.

Подать заявку на участие в программе могут жители, чье недвижимое имущество было повреждено после 24 февраля 2022 года. Важным условием является расположение жилья на расстоянии более 20 км от линии боевых действий.

Обращение в организацию может подать исключительно официальный владелец помещения, имеющего подтвержденное право собственности на объект.

В настоящее время гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предусматривает два возможных формата поддержки для граждан.

Первый вариант состоит в предоставлении денежного гранта для самостоятельного проведения всех требуемых работ. Второй формат предполагает непосредственную организацию восстановительного процесса с привлечением подрядных строительных компаний.

При этом действует строгое правило, согласно которому участники программы не должны получать аналогичную поддержку от других фондов или государственных структур на момент подачи документов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.