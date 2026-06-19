Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало наиболее заметным для населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало одной из обсуждаемых тем начала лета после изменения стоимости водоснабжения для жителей Кривого Рога, сообщает Politeka.

С 1 июня часть жилищно-коммунальных платежей в городе претерпела изменения. В то же время, цена электроэнергии для бытовых потребителей осталась неизменной — 4,32 гривны за киловатт-час. Действие соответствующего механизма продлено до 31 октября 2026 года.

Без изменений работает и рынок природного газа для клиентов "Нефтегаза". Один кубометр голубого топлива стоит 7,96 гривны, а фиксированный показатель сохранится, по меньшей мере, до конца апреля 2027 года.

Наиболее ощутимые корректировки произошли в сфере водоснабжения и водоотведения. Именно здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало наиболее заметным для населения.

Теперь за один кубометр воды необходимо платить 78,47 гривны. Из этой суммы 45,66 грн приходится на водоснабжение, еще 32,81 грн — на услугу водоотведения.

Для сравнения, ранее общий тариф составил 31,37 гривны за кубометр. Таким образом, новый показатель превысил предыдущий более чем в два с половиной раза.

Отдельно обсуждалось предложение предприятия «Кривбассводоканал», предлагавшего установить еще более высокую стоимость — 81,44 гривны за куб с пересмотренной структурой расчетов.

Введенные изменения вызвали активную реакцию среди горожан. В соответствующие службы поступали обращения граждан, а также проводились открытые обсуждения будущих начислений.

Несмотря на общественный резонанс, обновленные расценки вступили в силу. Уже с начала июня домохозяйства получают счета с учетом новых показателей.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических условий, расходов предприятий отрасли и решений регуляторных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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