Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало найбільш помітним для населення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало однією з найобговорюваніших тем початку літа після зміни вартості водопостачання для мешканців Кривого Рогу, повідомляє Politeka.

Із 1 червня частина житлово-комунальних платежів у місті зазнала змін. Водночас ціна електроенергії для побутових споживачів залишилася незмінною — 4,32 гривні за кіловат-годину. Дія відповідного механізму продовжена до 31 жовтня 2026 року.

Без змін працює й ринок природного газу для клієнтів «Нафтогазу». Один кубометр блакитного палива коштує 7,96 гривні, а фіксований показник збережеться щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Найбільш відчутні коригування відбулися у сфері водопостачання та водовідведення. Саме тут підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало найбільш помітним для населення.

Відтепер за один кубометр води необхідно сплачувати 78,47 гривні. З цієї суми 45,66 гривні припадає на водопостачання, ще 32,81 гривні — на послугу водовідведення.

Для порівняння, раніше загальний тариф становив 31,37 гривні за кубометр. Таким чином, новий показник перевищив попередній більш ніж у два з половиною раза.

Окремо обговорювалася пропозиція підприємства «Кривбасводоканал», яке пропонувало встановити ще вищу вартість — 81,44 гривні за куб із переглянутою структурою розрахунків.

Запроваджені зміни викликали активну реакцію серед містян. До відповідних служб надходили звернення громадян, а також проводилися відкриті обговорення щодо майбутніх нарахувань.

Попри суспільний резонанс, оновлені розцінки набули чинності. Уже з початку червня домогосподарства отримують рахунки з урахуванням нових показників.

Експерти зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від економічних умов, витрат підприємств галузі та рішень регуляторних органів у сфері житлово-комунального господарства.

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