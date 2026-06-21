В течение недели с 22 по 28 июня 2026 г. в городе Днепр будут проводить профилактические работы в электросетях и будут применять соответствующие графики отключения света.

Энергетики предупреждают о новых графиках отключения света в Днепре на следующую неделю – с 22 по 28 июня 2026 года, пишет Politeka.

В понедельник, 22 июня, в Днепре будут применяться следующие графики отключения света:

с 06:00 до 18:00 – без электроэнергии останутся некоторые дома по ул. Черных Запорожцев, пр-т Богдана Хмельницкого;

с 08:00 до 18:00 – Надежды Алексеенко, 104, 104А;

с 08:00 до 20:00 – частично улицы Алана Шепарда, Литовская, Независимости, Автотранспортная, Краснопольская.

Во вторник, 23 числа, плановые обесточивания в городе будут проходить с 8 до 18 часов по ул. Черных Запорожцев, 3Л; Рабочая, 146; Национальной Гвардии, 5; пр-т Богдана Хмельницкого, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А; а с 8:00 до 20:00 – Академика Янгеля, 12, 14; Алана Шепарда, 15, 15А, 17; Независимости, 29б. Об этом сообщают на официальной Телеграмм-странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

В среду, 24 июня, графики отключения света в Днепре будут действовать по следующим адресам: Академика Янгеля, 12, 14; Алана Шепарда, 14, 15, 15А, 17, 17Г; Независимости, 29Б; Литовская, 1, сообщает Politeka.

В четверг, 25.06, ограничение электроснабжения с 8 до 18 часов частично зацепят дома по улицам Архитектора Заболотного, Василия Слипака, Корейская, Осипа Бодянского, Радуги, Дивизионная, Дорогая, Соломенская, Татарская, Яхонтовая, пер. Голубой, Янтарный, Изумрудный, Фиалковый.

На период с пятницы по воскресенье обесточения в городе пока не планируется.

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