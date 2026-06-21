Протягом тижня з 22 по 28 червня 2026 року в місті Дніпро проводитимуть профілактичні роботи в електромережах і застосовуватимуть відповідні графіки відключення світла.

Енергетики попереджають про нові графіки відключення світла в Дніпрі на наступний тиждень – із 22 по 28 червня 2026 року, пише Politeka.

У понеділок, 22 червня, в Дніпрі застосовуватимуть такі графіки відключення світла:

з 06:00 до 18:00 – без електроенергії залишаться деякі будинки по вул. Чорних Запорожців, пр-т Богдана Хмельницького;

з 08:00 до 18:00 – Надії Алексєєнко, 104, 104А;

з 08:00 до 20:00 – частково вулиці Алана Шепарда, Литовська, Незалежності, Автотранспортна, Краснопільська.

У вівторок, 23 числа, планові знеструмлення в місті відбуватимуться з 8 до 18 години по вул. Чорних Запорожців, 3Л; Робоча, 146; Національної Гвардії, 5; пр-т Богдана Хмельницького, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А; а з 8:00 до 20:00 – Академіка Янгеля, 12, 14; Алана Шепарда, 15, 15А, 17; Незалежності, 29Б. Про це повідомляють на офіційній Телеграм-сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

У середу, 24 червня, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть за такими адресами: Академіка Янгеля, 12, 14; Алана Шепарда, 14, 15, 15А, 17, 17Г; Незалежності, 29Б; Литовська, 1, повідомляє Politeka.

У четвер, 25.06, обмеження електропостачання з 8 до 18 години частково зачеплять будинки по вулицях Архітектора Заболотного, Василя Сліпака, Корейська, Осипа Бодянського, Веселки, Дивізіонна, Дорога, Солом'янська, Татарська, Яхонтова, провулках Блакитний, Бурштиновий, Смарагдовий, Фіалковий.

На період із пʼятниці по неділю знеструмлення в місті поки не плануються.

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