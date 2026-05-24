Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало темой в Вознесенске после появления проекта новых расценок на вывоз и захоронение бытовых отходов, вынесенного на общественное обсуждение, сообщает Politeka.

Старт обновленных начислений был предварительно определен на 1 июня 2026 года. Окончательное утверждение будет зависеть от регулирующих процедур и рассмотрения обращений, которые поступят от жителей общины.

Коммунальное предприятие, отвечающее за санитарную очистку территории, объясняет пересмотр ростом затрат. Среди ключевых факторов — более дорогое топливо, электроэнергия, ремонт спецтехники, налоговая нагрузка и повышение минимальной зарплаты.

По предварительным оценкам, корректировка может составить около 55%. В ведомстве отмечают, что действующие финансовые показатели уже не покрывают фактические затраты на выполнение работ.

Для населения прогнозируют ежемесячную оплату от 88,25 до 111,50 гривны с человека. Бюджетные учреждения могут получить ставку 410,54 грн. за кубометр, для других категорий предусмотрено 522,57 грн. Отдельно определено захоронение - 80,70 грн.

Городской совет напоминает, что в течение семи дней жители могут подать замечания или предложения. После завершения этого этапа все обращения будут учтены перед принятием финального документа.

В настоящее время ситуацию активно обсуждают в обществе, ведь изменения напрямую повлияют на расходы домохозяйств и учреждений.

Специалисты отрасли отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области не единственное в Украине.

Подобные пересмотры фиксируются и в других регионах, где предприятия вынуждены адаптировать финансовые расчеты к росту стоимости ресурсов и техническому обслуживанию.

Источник

