Подорожание проезда в Днепропетровской области касается Каменского, сообщает Politeka.

Предварительные тарифы на проезд в городских трамваях по маршрутам №1, 2, 3, 4 действуют в соответствии с решением исполнительного комитета от 26.03.2025 №154.

Подорожание проезда в Днепропетровской области утвердили решением исполнительного комитета городского совета №198 от 27 мая.

Оно касается установления новых тарифов на услуги городского электрического транспорта, предоставляемого Коммунальным предприятием Каменского городского совета «Транспорт»

Долгое время перевозки пассажира и багажа по разовому билету или талону стоило 8,00 грн, а стоимость месячного проездного билета составила 288,00 грн.

За год составляющие себестоимости пассажирских перевозок существенно изменились по нескольким основным экономическим показателям.

Стоимость энергоносителей, являющаяся одной из важнейших составляющих для стабильного функционирования электротранспорта, выросла на 34 процента, увеличившись с 9,68 грн/кВт до 13,00 грн/кВт.

Цены на горюче-смазочные материалы поднялись в 1,5 раза с 52,8 грн/л до 86,9 грн/л, причем на рынке сохраняется тенденция к их дальнейшему росту. Также произошло увеличение минимальной заработной платы, возросшей с 8 000 грн до 8 647 грн.

Все эти факторы вместе с регулярными веерными отключениями электрической энергии привели к невозможности обеспечения стабильной работы коммунального предприятия.

Существующие финансовые условия не позволяли перевозчику должным образом аккумулировать средства на проведение необходимых ремонтных работ и другие технологические потребности производства.

Поэтому очередное подорожание проезда в Днепропетровской области состоится уже с 1 июня.

В трамваях на маршрутах №1, 2, 3, 4 с начала лета перевозка пассажира по разовому билету или талону будет стоить 10 грн. Такая же сумма в размере 10 грн. устанавливается за перевозку одного места багажа.

Новая стоимость месячного проездного билета для ежедневных поездок по городу теперь составит 360 грн.

