В Днепропетровской области в понедельник, 22 июня 2026 года, будут действовать новые локальные графики отключения света.

ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" и ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 22 июня 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света 22 июня будут применять в Криворожском районе Днепропетровской области:

с 7:30 до 18:00 – в г. Зеленодольск (ул. Строительная, 1; Железнодорожная, 25; Садовая, 2; Рассветная, 26);

с 8:00 до 18:00 – с. Радушное (Строительная, 1-9, 11-23, 48; Клубная, 24, 42; Больничная, 10-21, 23).

В городе Желтые Воды ограничения электроснабжения будут действовать 7:30 до 19:00 по улицам Объездная, Железнодорожная и Промышленная. Об этом сообщают на официальной странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЕК" в Телеграмм.

В Днепре, как пишет Politeka, плановые обесточивания будут применяться в понедельник по следующей схеме:

с 6:00 до 18:00 – пр-т Богдана Хмельницкого, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А; ул. Черных Запорожцев, 3Л;

с 8:00 до 18:00 – Надежды Алексеенко, 104, 104А;

с 8:00 до 20:00 – Алана Шепарда, 14, 15, 17, 17Г; Литовская, 1; Независимости, 29Б; Автотранспортная, 2, 2Д, 2К, 5, 6, 8, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29; Краснопольская, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12К, 14, 14А, 14Б, 19Г, 27.

Также о графиках отключения света в Днепропетровской области на 22 июня предупреждает ДТЭК. В частности, обесточения будут происходить в следующих населенных пунктах:

Каменское (ул. Ковалевича, Галины Романовой, Польская, Трускавецкая, Воробьева, Гетмана Сагайдачного, Николая Лысенко, Защитников, Хрустальная, Романковская, просп. Свободы, Тараса Шевченко, б-р Строителей, Ивана Мазепы, Металлургов и др.) – с 8:00 до 19:00;

(ул. Ковалевича, Галины Романовой, Польская, Трускавецкая, Воробьева, Гетмана Сагайдачного, Николая Лысенко, Защитников, Хрустальная, Романковская, просп. Свободы, Тараса Шевченко, б-р Строителей, Ивана Мазепы, Металлургов и др.) – с 8:00 до 19:00; Кряжево, Пологи, Водяное – с 8:00 до 18:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о подорожании проезда: где установят новые тарифы.

Также Politeka сообщала о бесплатном жилье для ВПЛ: где обещают приютить.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.