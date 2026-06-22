Графики отключения света в Николаевской области необходимы на 23 июня для ремонтов оборудования.

Жителей Николаевской области предупреждают о введении графиков отключения света, которые будут действовать на 23 июня в течение длительного времени, пишет Politeka.net.

Энергетики объясняют, что профилактические работы позволяют своевременно выявлять возможные неисправности, производить необходимые ремонты оборудования и снижать риски возникновения аварийных ситуаций в будущем. В результате это должно обеспечить более надежное и бесперебойное электроснабжение для потребителей региона.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, графики отключения света в Николаевской области на 23 июня будут продолжаться в населенном пункте Рыбакивка с 08:00–17:00, однако только по таким адресам:

Квитнева 1А, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28А, 30

Очакивська 48, 63, 65

Поштова 1, 1ГАР, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50

Хлиборобська 23

В населенном пункте Бессарабка с 8 до 17 часов будут продолжаться плановые отключения. Будут выключать электричество из-за реконструкции в электросетях. Обесточат только отдельные дома на улицах :

Молодижна 1, 2, 3, 5, 6, 14

Степова 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 42, 46

Также исчезнет электричество в населенном пункте Даныливка, однако обесточение будет только с 8 до 17 часов. Обесточат такие улицы:

Зарична 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Сонячна 3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 77

Шкильна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46.

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