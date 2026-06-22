Графіки відключення світла у Миколаївській області на 23 червня необхідні для ремонтів обладнання.

Жителів у Миколаївській області попереджають про запровадження графіків відключення світла, які діятимуть на 23 червня протягом тривалого часу, пише Politeka.net.

Енергетики пояснюють, що профілактичні роботи дозволяють своєчасно виявляти можливі несправності, проводити необхідні ремонти обладнання та знижувати ризики виникнення аварійних ситуацій у майбутньому. У результаті це має забезпечити більш надійне та безперебійне електропостачання для споживачів регіону.

Як повідомили у Миколаївобленерго, графіки відключення світла у Миколаївській області на 23 червня триватимуть у населеному пункті Рибаківка з 08:00–17:00 години, проте лише за такими адресами:

Квітнева 1А, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28А, 30

Очаківська 48, 63, 65

Поштова 1, 1ГАР, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50

Хліборобська 23

В населеному пункті Бесарабка з 8 до 17 години триватимуть планові відключення. Вимикатимуть електрику через реконструкцію в електромережах. Знеструмлять тільки окремі будинки на вулицях:

Молодіжна 1, 2, 3, 5, 6, 14

Степова 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 42, 46

Також зникне електрика в населеному пункті Данилівка, проте знеструмлення будуть тільки з 8 до 17 години. Знеструмлять такі вулиці:

Зарічна 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Сонячна 3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 77

Шкільна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46.

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