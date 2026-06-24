Инициатива направлена ​​на поддержку ВПЛ, которые могут получить денежную помощь в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области стартовала денежная помощь для ВПЛ, в рамках которой благотворительные организации готовы покрывать расходы на аренду жилья до шести месяцев, пишет Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на помощь ВПЛ и другим гражданам, пострадавшим в результате боевых действий. В то же время участие в программе предполагает прохождение отбора и соответствие определенным критериям, учитывающим как социальный статус заявителей, так и их жилищные условия.

Податься на участие могут внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года, граждане, эвакуированные из-за угрозы жизни в течение последних шести месяцев, а также украинцы, недавно вернувшиеся из-за границы после вынужденного выезда из-за войны. Обязательным условием есть наличие поврежденного, разрушенного или непригодного для проживания жилья.

Организаторы дополнительно оценивают жилищные обстоятельства семей. Преимущество получают заявители, проживающие в местах временного размещения или общежитиях, а также рискующие потерять арендуемое жилье из-за финансовых трудностей, изменение условий аренды или возврат собственника. В приоритете также семьи, которые находятся в сложных бытовых условиях, в частности, в перенаселенных или антисанитарных помещениях.

В то же время, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области имеет ряд ограничений.

В частности, участие не могут принимать семьи, уже получавшие аналогичную помощь на аренду жилья от международных организаций.

Также важно, чтобы у заявителей был план дальнейшего улучшения своего материального положения после завершения выплат.

Это может предусматривать трудоустройство, получение новой профессии или заведение собственного дела. При необходимости участникам могут помогать карьерные консультанты, однако инициатива в реализации плана должна исходить от семьи.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить онлайн-анкету, в которой следует подробно указать состав семьи, социальный статус и жилищные условия. После обработки заявок организаторы свяжутся только с теми кандидатами, которые больше отвечают требованиям отбора.

В благотворительном фонде отмечают, что предоставление анкеты не гарантирует получение помощи, поскольку это только первый этап отбора. Прием заявок будет продолжаться до момента формирования необходимого количества участников, после чего регистрация будет завершена.

Источник: БФ "Право на защиту" .

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