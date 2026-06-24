Ініціатива спрямована на підтримку ВПО, які можуть отрмити грошову допомогу в Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області стартувала грошова допомога для ВПО, у межах якої благодійні організації готові покривати витрати на оренду житла до шести місяців, пише Politeka.net.

Ініціатива спрямована на допомогу ВПО та іншим громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій. Водночас участь у програмі передбачає проходження відбору та відповідність визначеним критеріям, які враховують як соціальний статус заявників, так і їхні житлові умови.

Податися на участь можуть внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки після 24 лютого 2022 року, громадяни, евакуйовані через загрозу життю протягом останніх шести місяців, а також українці, які нещодавно повернулися з-за кордону після вимушеного виїзду через війну. Обов’язковою умовою є наявність пошкодженого, зруйнованого або непридатного для проживання житла.

Організатори додатково оцінюють житлові обставини сімей. Перевагу отримують заявники, які проживають у місцях тимчасового розміщення або гуртожитках, а також ті, хто ризикує втратити орендоване житло через фінансові труднощі, зміну умов оренди або повернення власника. У пріоритеті також родини, які перебувають у складних побутових умовах, зокрема у перенаселених чи антисанітарних помешканнях.

Водночас грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області має низку обмежень.

Зокрема, участь не можуть брати родини, які вже отримували аналогічну допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Також важливо, щоб заявники мали план подальшого покращення свого матеріального становища після завершення виплат.

Це може передбачати працевлаштування, здобуття нової професії або започаткування власної справи. За потреби учасникам можуть допомагати кар’єрні консультанти, однак ініціатива у реалізації плану має виходити від самої родини.

Щоб долучитися до програми, необхідно заповнити онлайн-анкету, у якій слід детально вказати склад сім’ї, соціальний статус та житлові умови. Після опрацювання заявок організатори зв’яжуться лише з тими кандидатами, які найбільше відповідають вимогам відбору.

У благодійному фонді наголошують, що подання анкети не гарантує отримання допомоги, оскільки це лише перший етап відбору. Прийом заявок триватиме до моменту формування необхідної кількості учасників, після чого реєстрацію буде завершено.

Джерело: БФ "Право на захист".

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