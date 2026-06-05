В Днепропетровской области в 2026 году порядок начисления и выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины останется неизменным, сообщает Politeka.net.

Соответствующие правила были утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №602 от 13 мая 2026 года. Документ определяет размеры выплат для ветеранов войны, лиц с инвалидностью, членов семей погибших защитников Украины и других категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку.

При этом механизм начисления средств и дальше регулируется постановлением правительства №1396 от 27 декабря 2023 года. Именно этот документ определяет порядок социальной защиты ветеранов войны, граждан с особыми наградами перед Родиной и других получателей соответствующих выплат.

Как будут выплачивать денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области

Для пенсионеров, относящихся к определенным законом категориям, разовая денежная поддержка будет начислена автоматически. Средства выплатят в августе вместе с пенсией, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявления не нужно.

Ветеранам войны, которые продолжают проходить военную службу и не являются пенсионерами, выплаты будут перечисляться через воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу. Для этого соответствующие структуры должны подать в уполномоченные органы необходимые списки и документы.

Гражданам, имеющим право на получение пособия, но не получающим пенсию и не находящимся на военной службе, необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для оформления выплаты.

Размеры денежной поддержки в 2026 году

Наибольший размер разовой помощи в Днепропетровской области составит 3100 гривен. Такую выплату получат лица, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

Также 3100 гривен предусмотрено для лиц с инвалидностью в результате войны и бывших малолетних узников нацистских концлагерей и гетто с инвалидностью I группы. Для граждан с инвалидностью II группы размер пособия будет составлять 2900 гривен, а III группы – 2700 гривен.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей насчитают по 1000 гривен.

Для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также вдов и вдовцев умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, не заключивших повторный брак, предусмотрена выплата в размере 650 гривен.

Отдельные категории граждан, в частности, участники войны и бывшие узники нацистских лагерей, получат по 450 грн единовременной помощи.

Как подать заявление

Граждане, которым необходимо самостоятельно оформлять выплату, могут подать заявление несколькими способами. В частности, обратиться лично в любой сервисный центр ПФУ или Центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания.

Кроме того, документы можно отправить почтовой отправкой в ​​территориальный орган ПФУ или подать онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Предельные сроки обращения

Согласно правительственному решению, подать заявление на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости можно до 1 августа 2026 года. Для граждан, у которых нет возможности обратиться в определенный срок, предусмотрен дополнительный период подачи документов. В таком случае оформить деньги можно до 1 октября 2026 включительно.

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