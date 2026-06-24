Энергетики советуют быть готовы к длительным графикам отключения света в Запорожье на 25 июня.

Графики отключения света в Запорожье на 25 июня охватят отдельные адреса, ограничения будут действовать из-за плановых профилактических работ, пишет Politeka.net.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Запорожье на 25 июня. Энергетики советуют быть готовыми к длительным ограничениям, поэтому стоит зарядить телефоны и заряженные павербанки.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 16:00 не будет электричества. Ограничение касается только адресов:

ул. Доблесна: 3, 32–66, 17г, в, 19–33, 26, 64а, 34, 35, 64.



С 09:00 до 17:10 часов исчезнет электричество. В настоящее время энергетики будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Обестоки будут продолжаться на улицах:

Архыпа Куинджи (Сурикова): 37–43

Голды Меїр (Сусанина): 31–45, 32–60, 37а

Дитриха Тиссена (Лихачова): 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Карпатська (Анапська): 36, 36а

Соняшникова (Мыколы Руднева): 30–32, 34–42, 35–41

пров. Березневый (Мартовскый): 1–11, 2–10

С 09:00 до 17:00 часов надолго исчезнет электричество. Обесточение будут действовать из-за планового профилактического ремонта. Ограничения вводят на улицах:

Акациева (Титова): 1, 2, 3–29, 2–28

Андрия Гайдая (1905 року): 1-17, 2-20

Архыпа Куїнджі (Сурикова): 14–36

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева): 1–23, 1, 2, 6

Бодянського: 1-61

Бойова: 1-11, 4-8, 14

Болбочана Петра (Интернациональна): 1, 3, 3а, 2, 4, 8, 5-9, 15

Борыса Гринченка: 68-84, 73-87

Борыса Гринченка (Крыжановського): 68–84, 73–87

Варненська (Державина): 26, 26-40, 35-79

Вузлова: 1А

Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Грыгория Вегмана: 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Електровозна: 1-17, 2-12

Евгена Адамцевыча (Тимірязєва): 112-122, 125-141

Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Захидна: 1-13, 2-20

Зачиняєва: 77–75, 81–83

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Игора Сікорського: 104-130

Ингулецька (Невська): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 19-35, 2-10

Карпатська (Анапська): 42–44

Кочубея: 47–65, 60–74

Ливадна (Халтурина): 1-15, 2-14

Любысткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108, 2-8, 8а, 3-11, 11а

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Мелиоратывна: 1-31, 35, 37, 2-14, 16, 20, 26, 28, 22, 24

Менделеева: 31, 50

Мыколы Ласточкина (Чапаєва): 110-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 43, 45, 51, 63, 55, 57, 59, 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224, 135-157, 157а, 159, 159а, 161-179, 226, 226а, 228-252, 254, 136-142, 144, 146-158, 160, 162а, 162б, 164, 164б, 166, 168-200, 65-87, 87а, 89, 91, 93-123, 181а, 183, 183а, 185-205, 256-264, 266/2, 266/1, 268-276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 288а, 284д, 31, 31а, 33, 35, 86, 88, 90, 92, 94, 96-106, 108а, 110/1

Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Незалежнои Украины: 39В, 41, 56А

Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18

Олександры Екстер (Крамського): 1-13, 12, 20, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 35

Партызанська: 1-17, 2-18

Пересопныцька (Рилєєва): 7-13, 8-18

Плавнева: 16-64, 19-57, 2-14, 3, 5, 9-15

Рекордна: 16Б

Розмарынова (Ричкова): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41

Санитарна: 1, 3, 3а, 5, 5а, 11-15, 19, 21, 25, 27, 2, 4, 4а, 12-24, 24а, 28-50, 31, 35-45, 51-57, 63, 67-75

Свитловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селыщна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Семеренка: 59–63, 60–76

Сергия Корольова: 1, 2, 3–29, 4–30

Сывашська: 1-17, 19, 21, 25, 27, 2-20, 22-32

Сичеславська (Норильська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38

Солидарности: 70-96

Спартаківська: 1, 5-13, 2-14

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Тракторна: 1, 3, 13, 15, 2, 4, 8, 16, 20

Урожайна: 1-21, 2-24

Харкивська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29

Ціолковського: 15-29, 29а, 16-26, 1а, 1-11, 2а, б, в, 2-14

Щедра: 9-19, 8-18

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Ялтынська: 11, 19, 23-29, 18, 20, 22, 22а, 26, 36, 31-35, 37-41, 43б

пл. Прывокзальна (Луначарського): 1, 8, 10-18

пр. Соборный: 1, 6Б, 3, 70

Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8

Днипрорудный: 10, 6, 8, 12

Кавказькый: 10, 12, 11, 13, 17-21, 14-30, 5

Ковальськый: 2-10, 5-17

Межовый (Покровськый): 12, 2/1, 2, 4, 8, 10, 5, 17, 21, 23

Мостовый: 9-25

Пивденный: 2, 4, 6, 8

Плавневый: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 3а

Пристанцийный (вул. Прыстанська витка): 1а

Самоплывный: 14А

Спасивськый: 19-35, 22

Спасивськый (Пысарева): 22, 19–35

Стрилецькый: 1-5

Ягидный: 1-13, 4-14.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.