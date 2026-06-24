Графики отключения света в Запорожье на 25 июня охватят отдельные адреса, ограничения будут действовать из-за плановых профилактических работ, пишет Politeka.net.
Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Запорожье на 25 июня. Энергетики советуют быть готовыми к длительным ограничениям, поэтому стоит зарядить телефоны и заряженные павербанки.
Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 16:00 не будет электричества. Ограничение касается только адресов:
- ул. Доблесна: 3, 32–66, 17г, в, 19–33, 26, 64а, 34, 35, 64.
С 09:00 до 17:10 часов исчезнет электричество. В настоящее время энергетики будут проводить срочный ремонт электрооборудования. Обестоки будут продолжаться на улицах:
- Архыпа Куинджи (Сурикова): 37–43
- Голды Меїр (Сусанина): 31–45, 32–60, 37а
- Дитриха Тиссена (Лихачова): 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Карпатська (Анапська): 36, 36а
- Соняшникова (Мыколы Руднева): 30–32, 34–42, 35–41
- пров. Березневый (Мартовскый): 1–11, 2–10
С 09:00 до 17:00 часов надолго исчезнет электричество. Обесточение будут действовать из-за планового профилактического ремонта. Ограничения вводят на улицах:
- Акациева (Титова): 1, 2, 3–29, 2–28
- Андрия Гайдая (1905 року): 1-17, 2-20
- Архыпа Куїнджі (Сурикова): 14–36
- Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева): 1–23, 1, 2, 6
- Бодянського: 1-61
- Бойова: 1-11, 4-8, 14
- Болбочана Петра (Интернациональна): 1, 3, 3а, 2, 4, 8, 5-9, 15
- Борыса Гринченка: 68-84, 73-87
- Борыса Гринченка (Крыжановського): 68–84, 73–87
- Варненська (Державина): 26, 26-40, 35-79
- Вузлова: 1А
- Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Голди Меїр (Сусаніна): 62–76
- Грыгория Вегмана: 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а
- Електровозна: 1-17, 2-12
- Евгена Адамцевыча (Тимірязєва): 112-122, 125-141
- Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15
- Захидна: 1-13, 2-20
- Зачиняєва: 77–75, 81–83
- Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21
- Игора Сікорського: 104-130
- Ингулецька (Невська): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 19-35, 2-10
- Карпатська (Анапська): 42–44
- Кочубея: 47–65, 60–74
- Ливадна (Халтурина): 1-15, 2-14
- Любысткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108, 2-8, 8а, 3-11, 11а
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Мелиоратывна: 1-31, 35, 37, 2-14, 16, 20, 26, 28, 22, 24
- Менделеева: 31, 50
- Мыколы Ласточкина (Чапаєва): 110-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 43, 45, 51, 63, 55, 57, 59, 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224, 135-157, 157а, 159, 159а, 161-179, 226, 226а, 228-252, 254, 136-142, 144, 146-158, 160, 162а, 162б, 164, 164б, 166, 168-200, 65-87, 87а, 89, 91, 93-123, 181а, 183, 183а, 185-205, 256-264, 266/2, 266/1, 268-276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 288а, 284д, 31, 31а, 33, 35, 86, 88, 90, 92, 94, 96-106, 108а, 110/1
- Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14
- Незалежнои Украины: 39В, 41, 56А
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18
- Олександры Екстер (Крамського): 1-13, 12, 20, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 35
- Партызанська: 1-17, 2-18
- Пересопныцька (Рилєєва): 7-13, 8-18
- Плавнева: 16-64, 19-57, 2-14, 3, 5, 9-15
- Рекордна: 16Б
- Розмарынова (Ричкова): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41
- Санитарна: 1, 3, 3а, 5, 5а, 11-15, 19, 21, 25, 27, 2, 4, 4а, 12-24, 24а, 28-50, 31, 35-45, 51-57, 63, 67-75
- Свитловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102
- Селыщна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84
- Семеренка: 59–63, 60–76
- Сергия Корольова: 1, 2, 3–29, 4–30
- Сывашська: 1-17, 19, 21, 25, 27, 2-20, 22-32
- Сичеславська (Норильська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95
- Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38
- Солидарности: 70-96
- Спартаківська: 1, 5-13, 2-14
- Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Тракторна: 1, 3, 13, 15, 2, 4, 8, 16, 20
- Урожайна: 1-21, 2-24
- Харкивська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29
- Ціолковського: 15-29, 29а, 16-26, 1а, 1-11, 2а, б, в, 2-14
- Щедра: 9-19, 8-18
- Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Ялтынська: 11, 19, 23-29, 18, 20, 22, 22а, 26, 36, 31-35, 37-41, 43б
- пл. Прывокзальна (Луначарського): 1, 8, 10-18
- пр. Соборный: 1, 6Б, 3, 70
- Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8
- Днипрорудный: 10, 6, 8, 12
- Кавказькый: 10, 12, 11, 13, 17-21, 14-30, 5
- Ковальськый: 2-10, 5-17
- Межовый (Покровськый): 12, 2/1, 2, 4, 8, 10, 5, 17, 21, 23
- Мостовый: 9-25
- Пивденный: 2, 4, 6, 8
- Плавневый: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 3а
- Пристанцийный (вул. Прыстанська витка): 1а
- Самоплывный: 14А
- Спасивськый: 19-35, 22
- Спасивськый (Пысарева): 22, 19–35
- Стрилецькый: 1-5
- Ягидный: 1-13, 4-14.
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