Подорожание проезда в Запорожье рассматривается как часть более широкого процесса обновления тарифной политики в транспортной сфере.

Подорожание проезда в Запорожье сохраняется в июне, несмотря на акции протеста и обращение жителей по поводу пересмотра тарифных изменений, сообщает Politeka.

В городе продолжают действовать обновленные цены на транспорт. Маршрутные такси перевозят пассажиров за 25 гривен. В коммунальном секторе установлено 20 гривен при оплате наличными, тогда как безналичный расчет остается на уровне 15 гривен с помощью банковской карты или «Сич».

Муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы работают по этим условиям без дополнительных изменений стоимости электронных платежей.

Причинами просмотра называют подорожание горючего, комплектующих, техническое обслуживание шин и общие затраты на логистику. Перевозчики отмечают, что длительный период работали в условиях убыточности, что отразилось на количестве транспорта на отдельных маршрутах. В городской администрации также напоминают, что раньше Запорожье долгое время удерживало стабильные расценки без корректировок.

В этом контексте подорожание проезда в Запорожье рассматривается как часть более широкого процесса обновления тарифной политики в транспортной сфере.

В то же время, в городе продолжаются общественные инициативы против изменений: жители подают петиции с требованием пересмотреть решение, однако для официального рассмотрения необходимо собрать установленное количество подписей.

Кроме того, в Запорожье сообщали о новом графике движения транспорта. Речь идет об изменениях для маршрута 48.

Автобусы будут курсировать от остановки «БК ЗАлК» через проспект Металлургов, улицу Победы, бульвар Шевченко, Тбилисскую, Прибрежную автомагистраль, Автозаводскую, улицу Александра Говорухи и Космическую до остановки «Симферопольское шоссе».

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