Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье связывается с общеукраинской практикой корректировки расценок в жилищно-коммунальном секторе.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье рассматривается на фоне решения исполкома горсовета, утвердившего новые расценки для КП "Водоканал" с запуском с 1 июня 2026 года, сообщает Politeka.

Городская администрация согласовала обновленную структуру платежей за централизованное водоснабжение и водоотвод. Для бытовых потребителей установлена ​​ставка 34,74 грн за кубометр без НДС на подачу ресурса и 23,07 грн за кубометр на отвод стоков.

Для предпринимательского сектора определены отдельные показатели: 14,07 грн. за кубометр для подачи и 11,76 грн. для канализационных услуг. Такие параметры, по словам должностных лиц, должны учитывать расходы оператора инфраструктуры.

Информацию об этом жителям предоставляют в КП « Водоканал ».

Глава города Регина Харченко отметила, что аналогичные пересмотры сейчас проходят в разных регионах страны. Она также сообщила, что новые платежные начисления граждан увидят в квитанциях в июле 2026 года.

В этом же контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье связывают с общеукраинской практикой корректировки расценок в жилищно-коммунальном секторе.

Параллельно в городе появилась электронная петиция с призывом не изменять стоимость холодного водоснабжения и водоотведения во время военного положения. Пока документ поддержали 155 жителей, тогда как для официального рассмотрения требуется не менее 750 подписей

Кроме того, в Запорожье также сообщалось о подорожании продуктов. В сегменте бакалеи ключевой индикатор – гречка. Средняя стоимость составляет 76,10 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее показатель был ниже — 69,21 грн.

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