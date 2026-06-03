Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в нескольких базовых товарных группах потребительской корзины по состоянию на начало июня 2026 года с разным уровнем динамики в зависимости от категории, сообщает Politeka.

В сегменте бакалеи макароны «перья» (1 кг) стоят в среднем 34,70 грн. В сравнении с маем, когда средний показатель составлял 33,96 грн, зафиксирован умеренный рост. В течение месяца цены менялись постепенно: сначала оставались на более низком уровне, после чего произошло плавное повышение и закрепление нового ценового коридора без резких скачков.

Мясной сегмент показывает более выраженную динамику стоимости. Буженина «Ятрань» с черносливом (1 кг) в настоящее время стоит 755,36 грн, в то время как средний уровень в мае составил 742,32 грн. За предыдущий месяц цена колебалась в пределах примерно 729–759 грн, после чего стабилизировалась ближе к началу июня на более высоком уровне. Такие изменения аналитики обычно связывают с корректировкой себестоимости и сезонными факторами спроса.

В молочной группе маргарин "Олком" 72,5% (200 г) оценивается в 42,70 грн. Это несколько ниже среднего показателя мая, который составил 43,48 грн. В то же время в течение предыдущего месяца зафиксирована неравномерная динамика: периоды роста до более 44 грн сменялись кратковременными снижениями, что свидетельствует о нестабильности розничных цен в различных торговых сетях.

В целом, подорожание продуктов в Запорожье носит неоднородный характер: наибольшие колебания наблюдаются в мясной категории, тогда как бакалея демонстрирует постепенный рост, а жировые продукты остаются наиболее чувствительными к кратким изменениям рыночной конъюнктуры и предложениям в торговых сетях.

Источник: Минфин

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