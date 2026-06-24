Енергетики радять бути готовими до тривалих графіків відключення світла у Запоріжжі на 25 червня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 25 червня охоплять окремі адреси, обмеження діятимуть через планові профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 25 червня. Енергетики радять бути готовими до тривалих обмежень, тому варто зарядати телефони та мати заряджені павербанки.

Як повідомили в «Запоріжжяобленерго»,через плановий ремонт електрообладнання з 09:00 до 16:00 години не буде електрики. Обмеження стосується тільки адрес:

вул. Доблесна: 3, 32–66, 17г, в, 19–33, 26, 64а, 34, 35, 64.

З 09:00 до 17:10 години зникне електрика. В цей час енергетики будуть проводити терміновий ремонт електрообладнання. Знеструмлення будуть тривати на вулицях:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 37–43

Голди Меїр (Сусаніна): 31–45, 32–60, 37а

Дітріха Тіссена (Ліхачова): 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Карпатська (Анапська): 36, 36а

Соняшникова (Миколи Руднєва): 30–32, 34–42, 35–41

пров. Березневий (Мартовский): 1–11, 2–10

З 09:00 до 17:00 години надовго зникне електрика. Знеструмлення будуть діяти через плановий профілактичний ремонт. Обмеження вводять на вулицях:

Акацієва (Титова): 1, 2, 3–29, 2–28

Андрія Гайдая (1905 року): 1-17, 2-20

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева): 1–23, 1, 2, 6

Бодянського: 1-61

Бойова: 1-11, 4-8, 14

Болбочана Петра (Інтернаціональна): 1, 3, 3а, 2, 4, 8, 5-9, 15

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Варненська (Державіна): 26, 26-40, 35-79

Вузлова: 1А

Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Григорія Вегмана: 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Електровозна: 1-17, 2-12

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112-122, 125-141

Захарія Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Західна: 1-13, 2-20

Зачиняєва: 77–75, 81–83

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Ігора Сікорського: 104-130

Інгулецька (Невська): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 19-35, 2-10

Карпатська (Анапська): 42–44

Кочубея: 47–65, 60–74

Ливадна (Халтуріна): 1-15, 2-14

Любисткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108, 2-8, 8а, 3-11, 11а

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Меліоративна: 1-31, 35, 37, 2-14, 16, 20, 26, 28, 22, 24

Менделєєва: 31, 50

Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 110-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 43, 45, 51, 63, 55, 57, 59, 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224, 135-157, 157а, 159, 159а, 161-179, 226, 226а, 228-252, 254, 136-142, 144, 146-158, 160, 162а, 162б, 164, 164б, 166, 168-200, 65-87, 87а, 89, 91, 93-123, 181а, 183, 183а, 185-205, 256-264, 266/2, 266/1, 268-276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 288а, 284д, 31, 31а, 33, 35, 86, 88, 90, 92, 94, 96-106, 108а, 110/1

Михайла Білинського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Незалежної України: 39В, 41, 56А

Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18

Олександри Екстер (Крамського): 1-13, 12, 20, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 35

Партизанська: 1-17, 2-18

Пересопницька (Рилєєва): 7-13, 8-18

Плавнева: 16-64, 19-57, 2-14, 3, 5, 9-15

Рекордна: 16Б

Розмаринова (Річкова): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41

Санітарна: 1, 3, 3а, 5, 5а, 11-15, 19, 21, 25, 27, 2, 4, 4а, 12-24, 24а, 28-50, 31, 35-45, 51-57, 63, 67-75

Світловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селищна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Семеренка: 59–63, 60–76

Сергія Корольова: 1, 2, 3–29, 4–30

Сивашська: 1-17, 19, 21, 25, 27, 2-20, 22-32

Січеславська (Норільська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Сковороди: 1–11, 2–36, 40, 38

Солідарності: 70-96

Спартаківська: 1, 5-13, 2-14

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Тракторна: 1, 3, 13, 15, 2, 4, 8, 16, 20

Урожайна: 1-21, 2-24

Харківська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29

Ціолковського: 15-29, 29а, 16-26, 1а, 1-11, 2а, б, в, 2-14

Щедра: 9-19, 8-18

Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Ялтинська: 11, 19, 23-29, 18, 20, 22, 22а, 26, 36, 31-35, 37-41, 43б

пл. Привокзальна (Луначарського): 1, 8, 10-18

пр. Соборний: 1, 6Б, 3, 70

Вовчий (Ржевського): 5–21, 2–8

Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12

Кавказький: 10, 12, 11, 13, 17-21, 14-30, 5

Ковальський: 2-10, 5-17

Межовий (Покровський): 12, 2/1, 2, 4, 8, 10, 5, 17, 21, 23

Мостовий: 9-25

Південний: 2, 4, 6, 8

Плавневий: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 3а

Пристанційний (вул. Пристанська вітка): 1а

Самопливний: 14А

Спасівський: 19-35, 22

Спасівський (Писарева): 22, 19–35

Стрілецький: 1-5

Ягідний: 1-13, 4-14.

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