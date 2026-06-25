Графики отключения света в Черкасской области на 26 июня вводятся в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Энергетики отмечают, что графики отключения света в Черкасской области на 26 июня являются составной частью регулярного технического обслуживания сетей и направлены на повышение надежности электроснабжения, стабилизацию работы системы и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

По информации «Черкассыоблэнерго», 25 июня с 08:00 до 17:00 продолжительные отключения света ожидаются в селе Малая Смилянка. Ограничения коснутся большого количества улиц и домов. В общей сложности без электроснабжения временно останутся десятки адресов:

Зеленый пров.: 1–12, 15

Зарична: 1–59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Схидный пров.: 1–14

Центральна: 17, 19, 21, 23–26, 28, 30, 32, 34, 36

Пономаренка: 29

Отдельно сообщается, что аналогичные работы будут проводиться и в селе Козаривка. Здесь с 08:00 до 17:00 без света останутся дома на улицах:

Марченська: 10, 19, 30

Горяна: 17

Кроме того, масштабные отключения электроэнергии запланированы и в селе Лытвынець. В период с 08:00 до 17:00 часов электроснабжение будет временно прекращено на ряде улиц:

Кавказька: 1, 3, 4, 6–9, 11–12, 13, 15–18, 20–22, 24–26, 110

Сердюка: 1, 3, 4, 6, 10, 16, 18, 55

Центральна: 1–4, 5, 6–11, 13–16, 17, 18, 19, 20, 21–24, 26, 29, 29/а, 30, 32, 34, 35, 37–40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 344

Березына: 7, 25, 35, 39, 55, 57

Схидна: 2–5, 6–8, 10–14, 18–23, 24, 25, 27, 29–31, 35, 42, 55, 56, 58, 65, 69

Гайдамацька: 2, 3, 4, 37

Канивська: 2, 11–12, 13–17, 18–21, 22, 23–25, 27, 29, 30, 32, 34–36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45

Молодижна: 5

Березына: 53/1, 53/а.

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