Ограничение движения транспорта в Черкассах начнет действовать в ближайшее время на бульваре Шевченко, а также на улицах Лазарева, Новопречистенской и Автомобилистов, сообщает Politeka.

Решение об ограничении движения транспорта в Черкассах официально приняли члены исполнительного комитета.

Учитывая это, водителям придется заранее планировать свои ежедневные поездки и выбирать альтернативные маршруты для объезда указанных участков.

Об этом местных жителей сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в своем официальном Телеграмм-канале.

По его словам, первые неудобства для владельцев транспортных средств начнутся уже в конце этой недели.

В воскресенье, 24 мая, с 17:00 до 22:00 закроют проезд на отрезке бульвара Шевченко, расположенного непосредственно между улицей Б. Вишневецкого и улицей А. Дашковича.

Вместе с этим отрезком главной городской артерии полностью перекроют для автомобилей и улицу Лазарева. Впоследствии водителям придется столкнуться с гораздо более длительными изменениями, которые охватят другие районы города.

Эти масштабные ограничения на движение транспорта в Черкассах связаны с проведением плановых ремонтных работ на асфальтном покрытии.

Рабочие бригады планируют полностью закрыть проезд на значительный период для качественного обновления инфраструктуры. В частности, такие мероприятия продлятся со среды, 27 мая, до понедельника, 15 июня.

В этот период времени коммунальные службы запретят проезд автомобилей по улице Новопречистенской на участке между улицей Гоголя и переулком Д. Петриченко.

Также в этот долгий период дорожники закроют для проезда улицу Автомобилистов.

