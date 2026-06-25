Графіки відключення світла у Черкаській області на 26 червня є складовою регулярного технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 26 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Енергетики зазначають, що графіки відключення світла у Черкаській області на 26 червня є складовою регулярного технічного обслуговування мереж і спрямовані на підвищення надійності електропостачання, стабілізацію роботи системи та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», 25 червня з 08:00 до 17:00 години тривалі відключення світла очікуються у селі Мала Смілянка. Обмеження торкнуться значної кількості вулиць і будинків. Загалом без електропостачання тимчасово залишаться десятки адрес:

Зелений пров.: 1–12, 15

Зарічна: 1–59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Східний пров.: 1–14

Центральна: 17, 19, 21, 23–26, 28, 30, 32, 34, 36

Пономаренка: 29

Окремо повідомляється, що аналогічні роботи проводитимуться і в селі Козарівка. Тут з 08:00 до 17:00 години без світла залишаться будинки на вулицях:

Марченська: 10, 19, 30

Горяна: 17

Крім того, масштабні відключення електроенергії заплановані й у селі Литвинець. У період з 08:00 до 17:00 години електропостачання буде тимчасово припинене на низці вулиць:

Кавказька: 1, 3, 4, 6–9, 11–12, 13, 15–18, 20–22, 24–26, 110

Сердюка: 1, 3, 4, 6, 10, 16, 18, 55

Центральна: 1–4, 5, 6–11, 13–16, 17, 18, 19, 20, 21–24, 26, 29, 29/а, 30, 32, 34, 35, 37–40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 344

Березина: 7, 25, 35, 39, 55, 57

Східна: 2–5, 6–8, 10–14, 18–23, 24, 25, 27, 29–31, 35, 42, 55, 56, 58, 65, 69

Гайдамацька: 2, 3, 4, 37

Канівська: 2, 11–12, 13–17, 18–21, 22, 23–25, 27, 29, 30, 32, 34–36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45

Молодіжна: 5

Березина: 53/1, 53/а.

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