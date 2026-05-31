Подорожание проезда в Черкассах и возможное повышение стоимости билетов в городских троллейбусах стали предметом длительных дискуссий, сообщает Politeka.

Об этом рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко во время своего прессбрифинга, где присутствовала корреспондентка Общественного.

Глава города отметил, что этот вопрос подорожания проезда в Черкассах достаточно неоднозначен, поэтому профильные специалисты будут тщательно изучать ситуацию.

Властям необходимо четко просчитать, какой экономический эффект и объем финансовой экономии получит городской бюджет после вероятного утверждения новых тарифов для населения.

По словам главы общества, реальная себестоимость одной поездки в троллейбусе на сегодня составляет около 50 гривен, что создает значительную нагрузку на местную казну.

В общем, полноценное содержание всего троллейбусного парка обходится областному центру в сумму, превышающую 130 миллионов гривен ежегодно.

Объективное подорожание проезда в Черкассах авторы соответствующего проекта решения объясняют существенным увеличением фактической себестоимости перевозок пассажиров.

На этот процесс повлияли недавние изменения в действующем законодательстве о росте размера минимальной заработной платы работников предприятия.

Кроме того, существенным фактором стало очередное повышение отпускных цен на потребляемую электроэнергию, а также значительное повышение цен на основные запчасти и материалы для ремонта транспорта.

Отдельно следует напомнить, что в Черкассах также официально вырастет стоимость поездок в частных городских маршрутках. Пассажирам придется платить за одну поездку в автобусе 25 гривен.

Источник: suspilne.media

