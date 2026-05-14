Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу, новые ставки утвердили Каневский городской совет и его исполнительный комитет, сообщает Politeka.

Каневский городской совет принял новые пруды для водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов.

Централизованное водоснабжение теперь стоит 55,74 гривны за кубометр, а канализация – 38,28. Вывоз бытовых отходов подорожал примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой ежемесячный платеж составит 48,14 гривны на человека. В частном секторе суммы разнятся: 48,14 грн при наличии контейнера и 40,02 грн без него.

Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется населению в 127,49 грн, бюджетным учреждениям – 138,74, другим организациям – 182,48.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан отметил, что пересмотр тарифов основывается на экономических показателях предприятий. На решение повлияли повышение минимальной зарплаты, удорожание электроэнергии, горючего и строительных материалов, а также увеличение налоговой нагрузки.

Городской совет добавил, что часть расходов покроют субсидии и льготы социально уязвимым жителям. Это позволит обеспечить стабильную работу служб, своевременные выплаты персонала и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойное функционирование водоснабжения, канализации и утилизации мусора в 2026 году. Гражданам советуют планировать расходы и оплачивать счета вовремя во избежание накопления долгов и гарантировать предоставление услуг без задержек.

