В городском транспорте ввели обновление, и новая система оплаты за проезд в Виннице теперь предусматривает использование различных QR-кодов для пассажиров.

Новая система оплаты за проезд в Виннице начала внедряться из-за появления цветных QR-кодов в общественном транспорте города, сообщает Politeka.

Об изменениях сообщили в Винницкой транспортной компании, где уточнили, что новые наклейки уже постепенно появляются в салонах транспорта.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предусматривает отдельные QR-коды для клиентов ПриватБанка и monobank, хотя фактически рассчитаться за поездку можно по карте любого банка.

Зрительно они отличаются по цвету. QR-коды ПриватБанка имеют желтый оттенок, а monobank отмечены розовым. В компании объясняют, что это сделано для удобства пассажиров, чтобы каждый мог быстро выбрать привычный сервис.

Воспользоваться новой системой оплаты за проезд в Виннице можно несколькими способами. Один из вариантов предполагает использование приложения «Приват24».

После сканирования кода пассажир выбирает количество билетов, подтверждает транзакцию и получает электронный билет, хранящийся в разделе транспорта.

Другой способ предполагает использование камеры смартфона. В таком случае открывается страница в браузере, где нужно выбрать тип поездки, количество билетов и рассчитаться через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Отдельно предусмотрена интеграция с monobank. После сканирования кода достаточно подтвердить расчет и билет открывается в браузере со всей необходимой информацией.

Также доступен вариант покупки билета через камеру смартфона с последующим выбором способа расчета. После завершения операции билет сразу появляется на экране.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.